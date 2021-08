Inter, nuovo arrivo nello staff: ecco Sergio Vignoni, entrerà nello scouting

A 65 anni, l'ex ds del Vicenza torna in sella: "Interista da sempre. Lavorare al fianco di Marotta, Ausilio e Baccin mi onora"

A 65 anni, e dopo essere stato in passato direttore sportivo del Vicenza vincitore della Coppa Italia, Sergio Vignoni entra nello staff dell'Inter con un ruolo dello scouting. E Vignoni, bresciano di Cologne ma vicentino di adozione, non esita a parlare di realizzazione di un desidero, come afferma al Giornale di Vicenza: "Corono il sogno di una vita; l'Inter è la squadra per cui ho sempre fatto il tifo e lavorare al fianco di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin mi onora. Già nel '97 fui vicino all'Inter, ma ero a Vicenza dove stavamo lavorando veramente bene, perciò rifiutai la proposta. Adesso c'è solo da migliorare e crescere, l'Inter è un'industria con oltre trecento dipendenti, sono cambiate varie cose dalla passata stagione, in primis l'allenatore, ma le ambizioni sono altissime. Sono in pensione, non avrei voluto rientrare, ma l'Inter con la sua proposta mi ha convinto".