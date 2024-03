Prima direzione stagionale in campionato con l'Inter per Federico La Penna, 40enne arbitro di Roma 1 al quale è stata affidata la sfida di domenica sera contro il Napoli. Il fischietto capitolino ha arbitrato i nerazzurri in Coppa Italia, nell'ottavo di finale perso a dicembre in casa contro il Bologna. Sono sei i precedenti di La Penna con l'Inter: quella coi felsinei è l'unica sconfitta a fronte di cinque vittorie.