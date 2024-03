Volto famigliare oggi in tribuna al Meazza per assistere a Inter-Napoli. Tra i presenti c'è anche Ivan Perisic, che ha colto l'occasione per andare a trovare un po' di vecchi amici senza tuttavia negarsi per qualche selfie con i tifosi. Perisic, attualmente infortunato, si è trasferito recentemente all'Hajduk Spalato dal Tottenham