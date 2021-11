Inter-Napoli, parte la prevendita dei tagliandi

Da oggi è possibile prenotare i biglietti online e presso le biglietterie di San Siro

Dopo il pareggio per 1-1 nell’ultimo turno di campionato contro il Milan, la Serie A si ferma per dare spazio alle nazionali, impegnate nei turni di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Un’opportunità per giocatori, allenatori e tifosi di ricaricare le batterie in attesa degli ultimi turni del campionato prima del giro di boa della stagione. Dopo la sosta, l’Inter affronterà in casa il Napoli dell’ex Luciano Spalletti (il 21) per poi ospitare lo Shakhtar nella quinta gara del girone della UEFA Champions League. I partenopei condividono il primato in classifica con il Milan e per i nerazzurri è la giusta occasione per diminuire il distacco dalle prime della classe. La partita è in programma per il 21 novembre alle ore 18:00.