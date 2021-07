Inter, Nandez o Bellerin a destra? D’Amico: “Scelgo l’uruguaiano tutta la vita”

L'agente spiega che il centrocampista del Cagliari è il profilo giusto per i nerazzurri

Ospite di Sky Sport 24, Andrea D'Amico non ha fatto mistero di preferire Nahitan Nandez a Hector Bellerin, parlando degli obiettivi di mercato dell'Inter per rinforzare la batteria dei quinti di destra: "Scelgo l'uruguaiano tutta la vita perché è più offensivo: può essere il profilo giusto per i nerazzurri", ha detto l'agente.