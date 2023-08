Un gol per tempo e l'Inter regola l'affare Monza, un vero spauracchio nello scorso campionato, iniziando con una convincente vittoria il campionato 2023/24. La rete di Lautaro dopo appena 8 minuti su assist di Dumfries praticamente incanala il match perché l'Inter può gestire il risultato, senza correre rischi, il Monza prova a recuperare sfruttando soprattutto le fasce ma senza trovare mai lo spiraglio giusto, anche perché la difesa nerazzurra fa sempre buona guardia. Bene gli esterni, imprendibile Dumfries quando accelera, si sacrifica molto Thuram per la squadra scattando spesso in avanti e proponendo sponde per i compagni, cercando di innescare la profondità di Lautaro.

Nel secondo tempo il Monza prova il break rendendosi due volte pericoloso da destra con Ciurria e Colpani, ma la difesa dell'Inter spazza. Ma resteranno le uniche folate perché l'Inter prende le misure e riprende in mano il match, pur senza creare grosse occasioni ma anche senza correre pericoli. Fino al 76', quando il neo entrato Arnautovic serve sul secondo palo a Lautaro l'assist del 2-0, bravo il capitano in scivolata a mettere dentro a porta ormai vuota. Entrano anche Cuadrado (qualche fischio per lui) e Carlos Augusto, sul 2-0 l'Inter si scioglie e prova a divertirsi, soprattutto Arnautovic e Carlos Augusto provano a creare i presupposti del 3-0 ma con qualche affanno la difesa del Monza riesce sempre a spazzare.

Finisce 2-0 tra gli applausi convinti di un San Siro tutto esaurito, tifosi che si sono divertiti e tornano a casa convinti di aver visto in campo una squadra compatta e letale.