Saranno noti venerdì 7 luglio i primi anticipi e posticipi della Serie A 2023-2024, dopo la diramazione dei calendari avvenuta quest'oggi. E' però possibile fissare un appuntamento in agenda già adesso: la stracittadina milanese tra Inter-Milan è riproposta anche in questa stagione a settembre e precederà il via della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24, previsto per martedì 19 settembre. Pertanto, appare inevitabile secondo Calcioefinanza.it l'anticipo al sabato della partita.

Avendo DAZN a disposizione la prima e la seconda scelta sulle partite, sicuramente l’OTT si accaparrerà il derby di Milano in esclusiva. Per questo motivo la stracittadina sarà in programma al 99% nel pomeriggio di sabato 16 settembre, con calcio d’inizio fissato molto probabilmente per le ore 18.00.