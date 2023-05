Un gol di Lautaro manda in paradiso i tifosi nerazzurri e l'Inter in finale di Champions League dopo aver sconfitto due volte il Milan. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i rossoneri, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

CLICCA QUI PER VOTARE