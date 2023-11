il Gruppo FC Internazionale ha annunciato quest'oggi i risultati economico-finanziari di Inter Media and Communication S.p.A. relativi al periodo 1 Luglio 2023-30 Settembre 2023 nel corso di una conference call con gli investitori. Nel documento di presentazione della relazione trimestrale emergono buoni numeri per quel che riguarda il settore delle sponsorizzazioni: le commissioni di sponsorizzazione contratte per l'anno fiscale in corso che termina al 30 giugno 2024 ammontano a circa 75 milioni di euro (22 milioni di euro superiori rispetto al dato consuntivato nell’anno fiscale terminato il 30 giugno 2023).

La somma comprende nel dettaglio:

- Il contratto rinnovato con Nike in qualità di Sponsor Tecnico a partire da luglio 2023 per il periodo 2024-2031, prolungando la partnership precedentemente in scadenza il 30 giugno 2024 per una tariffa maggiorata del 70%.

- Il contratto firmato all'inizio di luglio 2023 con Paramount+ come main sponsor per la stagione sportiva 23/24 (contratto in scadenza al 30 giugno 2024).

- Il contratto firmato a metà settembre 2023 con U-Power come partner ufficiale della maglia posteriore fino a giugno 2027 (ovvero quattro stagioni sportive). U-Power ha sostituito Lenovo, il cui contratto è scaduto il 30 giugno 2022.

- Il contratto con eBay annunciato a dicembre 2022 come Official eCommerce Partner e sponsor di mancia. Il presente contratto scade il 30 giugno 2024 ma dopo la scadenza del partner ha esercitato l'opzione per il rinnovo per l'anno fiscale che termina il 30 giugno 2024.

- Il contratto con LeoVegas News annunciato a febbraio 2023 come Official Training Kit front partner fino a giugno 2025 (ampliando la partnership precedentemente siglata con LeoVegas come partner ufficiale di infotainment).

- Il contratto di 6 anni con Konami annunciato nel luglio 2022 come Global Football Videogame Partner, detentore dei naming rights per il centro sportivo di Interello e come sponsor dei kit di allenamento.

- Una serie di altri partner di sponsorizzazione globali e regionali (di cui circa 35 in totale alcuni firmati a partire dal 23/24 anno fiscale – ad es. Enel, Mastercard, Banca BPER e Qatar Airways, quest'ultima firmata nel novembre 2023)

Il club annuncia di essere al lavoro per per finalizzare ulteriori contratti che sono attualmente in fase di negoziazione.

