Dopo la decisione del Prefetto di Milano di vietare la trasferta di San Siro ai tifosi salentini (rileggi qui) il Consigliere Regionale della Lega Gianni De Blasi ha commentato: "Apprendo stupefatto di questa notizia che ha dell’incomprensibile. Il Prefetto di Milano ha, infatti, disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi Salentini sul solo presupposto (vago e generico) che il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, nella seduta del 24 febbraio 2023, avrebbe ravvisato il concreto pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie. Sarebbe utile comprendere quali siano in concreto le motivazioni specifiche che hanno portato ad una decisione simile, che rappresenta un enorme disagio per quanti hanno prenotato alberghi e biglietti aerei, impiegando risorse economiche.