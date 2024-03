L'Inter, attraverso il suo profilo ufficiale su Weibo, ha confermato di aver siglato una partnership con il marchio di articoli professionali per la protezione di apparecchi digitali Tomtoc, che diventa così nuovo licenziatario del club. Il marchio Tomtoc è stato fondato in Cina nel 2016. Aderisce all'intenzione originale di rompere il modello tradizionale del mercato dell'archiviazione digitale, esplorando il mondo da una prospettiva geek, concentrandosi ed esplorando le reali esigenze degli utenti digitali in termini di archiviazione e protezione. Inoltre, considera il miglioramento continuo dell'esperienza dell'utente come la missione dello sviluppo del marchio, progettando e sviluppando una serie di prodotti di archiviazione e protezione per MacBook e iPad.



Questa volta, Tomtoc ha realizzato una linea speciale brandizzata Inter, usando elementi classici dei nerazzurri come ispirazione di design per portare una serie di prodotti come zaini e borse a tracolla, integrando la custodia sicura dei prodotti digitali con un'estetica creativa e offrendo ai fan un'esperienza di prodotto personalizzata. Questa serie di prodotti sarà lanciata in quantità limitata sui canali ufficiali dell'Inter e Tomtoc alle ore 20:00 del 4 marzo per celebrare l'imminente 116° anniversario dell'Inter.