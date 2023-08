E' cambiata in diversi reparti l'Inter dopo il calciomercato estivo, che non è ancora terminato (si attende l'arrivo di Pavard e il probabile ritorno di Sanchez in attacco), ma come è cambiato intanto il monte ingaggi della squadra? Lo ha analizzato il sito OA Sport che ha stilato la seguente classifica: il più pagato è Calhanoglu, seguono i due attaccanti Lautaro e Thuram.

Calhanoglu 6,5 milioni di euro

Lautaro 6 milioni di euro

Thuram 6 milioni di euro

Bastoni 5,5 milioni di euro

Barella 4,5 milioni di euro

Sommer 4 milioni di euro

De Vrij 3,8 milioni di euro

Arnautovic 3,5 milioni di euro

Correa 3,5 milioni di euro

Frattesi 2,8 milioni di euro

Cuadrado 2,5 milioni di euro

Dumfries 2,5 milioni di euro

Darmian 2,5 milioni di euro

Carlos Augusto 2,2 milioni di euro

Lazaro 2 milioni di euro

Sensi 2 milioni di euro

Dimarco 1,6 milioni di euro

Acerbi 1,5 milioni di euro

Asllani 0,8 milioni di euro

Audero 0,8 milioni di euro

Bisseck 0,8 milioni di euro