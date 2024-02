Non era certo un mistero, i dati ufficiali lo hanno confermato: il Meazza, per Inter-Juventus, è stato sold-out con oltre 75.500 presenze (75.547 per la precisione), come comunicato dal club nerazzurro. Incasso lordo, inclusi servizi ospitalità: 6.296.245 €.

Secondo migliore incasso della storia della Serie A, il cui podio da adesso è tutto nerazzurro.