In occasione di Inter-Juventus, San Siro si anima con numerose attività organizzate dal Club nerazzurro per i tifosi e gli ospiti. Nike sarà Presenting Partner del match, mentre nel prepartita verrà realizzato un laser show in collaborazione con Qatar Airways e Qatar Creates, movimento culturale qatariota legato al mondo dell’arte e del design e che celebrerà Design Doha 2024, la biennale del design dal 24 al 28 Febbraio che celebra le eccellenze del design della regione del MENA. Con il supporto di Qatar Airways verranno inoltre distribuite ai tifosi delle sciarpe per colorare di nerazzurro lo stadio all’ingresso in campo dei giocatori.

Anche Paramount+ animerà il prepartita con un’attività dedicata alla seconda stagione di Halo, i cui primi due episodi saranno disponibili dall’8 febbraio sulla piattaforma di streaming. Gli ospiti delle sale hospitality potranno incontrare Master Chief, protagonista di Halo, che sarà poi presente a bordocampo per il riscaldamento.

Le sale Club IM, Milano Lounge e Club Orologio proporranno invece un allestimento esclusivo, che mira ad evolvere l'esperienza del matchday, in collaborazione con Camparino in Galleria: lo storico locale milanese porterà il suo iconico servizio nelle lounge, con protagonisti i suoi classic e signature cocktail.

Inter-Juventus vedrà inoltre la presenza di tre delegazioni del progetto Inter Academy: allo stadio ci saranno infatti circa cento iscritti di Inter Academy Beijing e Inter Academy Turkey e una delegazione di allenatori di Inter Academy Strikers.