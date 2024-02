Non è ancora arrivato il chiarimento in merito al discorso mobilità e gestione del traffico intorno a San Siro per domenica prossima, quando a Milano si disputerà il derby d'Italia tra Inter e Juventus. Mentre le prime due squadre della classifica di Serie A si giocheranno uno scontro diretto importantissimo, i vigili urbani del capoluogo meneghino hanno indetto un'assemblea dalle ore 16 alle ore 24 che potrebbe creare non pochi problemi alla viabilità della zona adiacente allo stadio.

La situazione rimane in attesa di ulteriori sviluppi fa sapere Il Giorno che rende noto inoltre: "Dipende dall’incontro previsto per domani tra il Comune e i sindacati della polizia locale, che segue di 72 ore quello tenutosi martedì pomeriggio. Tra le varie iniziative dei sindacati confederali, Csa e Sulpl ci sono l'assemblea dalle 16 alle 24 di domenica prossima e un altro sciopero il 20 febbraio, ancora una volta in concomitanza di un match dell'Inter, in quel caso di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Per l'incontro di domani, i sindacati "si aspettano la consegna di un atto formale che dovrebbe confermare le vecchie regole almeno fino a luglio. Questo atto sarà quindi discusso con i lavoratori per valutare le prossime azioni da intraprendere" si legge su Calcio e Finanza.