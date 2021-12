Inter in finale Champions? Per i bookies ipotesi ardua. Favorite City e Bayern

L'eventuale approdo dei nerazzurri all'atto finale a San Pietroburgo è offerto a 12

Il sorteggio di Nyon ha sorriso sicuramente alla Juventus, favorita in partenza contro il Villarreal, che vede in maniere più concreta la possibilità di accedere alla finalissima di San Pietroburgo, proposta dai betting analyst di Snai a 7,50. Strada più in salita per l'Inter di Simone Inzaghi che dovranno affrontare una delle favorite per il successo finale, il Liverpool. Un approdo dei nerazzurri all’ultimo atto dodici anni dopo Madrid vale 12 volte la posta.