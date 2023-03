Quando vince la partita d'andata, l'Inter generalmente si mette in una posizione di forza quando si tratta di partite europee. La formazione nerazzurra, infatti, ha un record formidabile in tal senso, avendo mancato solo quattro volte in 45 occasioni la qualificazione al turno successivo una volta ottenuta la vittoria nella prima sfida. L'ultima volta è avvenuto contro i rumeni del Cluj negli ottavi di finale di Europa League 2012/13 (2-0 in casa, 3-0 in trasferta).