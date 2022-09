Beppe Marotta è la vera polizza assicurativa dell'Inter, ora chiamata a un cambio deciso di rotta dopo un avvio di stagione decisamente sotto le aspettative. A pensarlo è Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve: "Inzaghi ha accanto una persona di grande equilibrio come Marotta - ha detto a '1 Football Club', programma radiofonico in onda su 1 Station Radio -. Ci sono degli allenatori che non ottengono sempre prestazioni convincenti, ha qualche problema a centrocampo e in difesa, ma con il ritorno di Lukaku la situazione potrebbe cambiare. Il punto di forza dell'Inter è rappresentato dalla figura di Marotta, che potrà supportare l'operato del tecnico e di tutta la squadra".