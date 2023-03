L’Inter di Simone Inzaghi, ha la possibilità già da martedì sera, di archiviare la nottata funesta di La Spezia e far tornare la luce e la serenità in tutto l’ambiente. I Nerazzurri in Portogallo si giocano buona parte della stagione, inutile dire che oltre al vantaggio ottenuto nella gara di andata, c’è anche da tenere in grande considerazione che gli uomini di Simone Inzaghi, come organico sono superiori tecnicamente al Porto. Avversario che va comunque rispettato ed affrontato con il massimo impegno, poiché la rosa che ha a disposizione l’ex Conceicao è comunque interessante.

Passare il turno per riempire le casse e per sognare

Il passaggio ai quarti di finale di Champions porterebbe nelle casse dell’Inter altri 9,6 milioni di euro che farebbero lievitare l’intero introito della Champions League a quasi 68 milioni di euro. Liquidità importante, oltre al prestigio di ritornare tra le prime otto squadre d’europa e chissà, magari sognare qualcosa di più; gli amanti delle scommesse sportive avranno sicuramente notato la quota dei nerazzurri come squadra vincente della manifestazione, si può tenere in considerazione la possibilità di sfruttare un bonus benvenuto netbet per scommettere su una quota molto invitante. Rimanendo in otto squadre, poi tutto diventa possibile, anche sognare qualcosa che per molti magari è impossibile, ma nel calcio nulla è impossibile, regola non scritta, ma di antiche origini.

Possibile occasione di tripletta italiana che aprirebbe scenari interessanti

Con il Milan già qualificato ai quarti di finale, estromettendo il Tottenham dell'ex tecnico nerazzurro Conte, ed il Napoli dell’altro ex Luciano Spalletti forte del doppio vantaggio ottenuto in trasferta contro i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, l’Inter potrebbe regalare al movimento calcistico italiano una possibile fantastica tripletta, che salvo catastrofi sportive, porterebbe il movimento calcistico italiano ad un lustro che manca purtroppo da parecchie stagioni. E’ un'occasione più che alla portata dei nerazzurri che tornerebbero ai quarti di finale dopo più di 10 anni. Traguardo che manca dalla stagione 2010/2011 per essere precisi, troppo tempo per un club come l’Inter. Ci vuole la giusta mentalità, il giusto rispetto dell’avversario per superare questo traguardo che darebbe una nuova luce alla stagione della squadra di Simone Inzaghi.