L'Inter ha reso nota la rosa dei quattro giocatori candidati al premio di miglior giocatore del mese di marzo: in lizza ci sono Alessandro Bastoni, diventato un fattore fondamentale anche in fase offensiva grazie ai suoi tre assist di fila, Yann-Aurel Bisseck, match-winner contro il Bologna, Federico Dimarco, autore del suo primo gol in Champions League contro l'Atletico, e Yann Sommer, che ha ottenuto un clean sheet contro il Bologna e si è esibito in parate straordinarie contro Genoa e Atletico. I tifosi, fa sapere il club, potranno votare uno dei quattro calciatori attraverso un sondaggio online (clicca qui) sul profilo Instagram di LeoVegas.News.