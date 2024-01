Tra i messaggi di congratulazioni per la vittoria in Supercoppa Italiana è arrivato quello di Erick Thohir, ex presidente dell'Inter, attraverso Twitter. "L'Inter vince la Supercoppa dopo aver battuto il Napoli in finale! Tre anni di fila, congratulazioni e forza Inter!", il messaggio postato dal magnate indonesiano.

Inter Milan won the Supercoppa after winning over Napoli in the final! Three years in a row for winning Supercoppa Italiana!



Congrats and Forza Inter!



---------------



Inter Milan juara Supercoppa setelah menang atas Napoli di final! Tiga musim beruntun juara Supercoppa… pic.twitter.com/qYyuWdOnbd