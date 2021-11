Inter Hall of Fame 2021: da Allemandi a Maicon, i 47 difensori candidati

Presentati tutti i nuovi candidati per l'ingresso nella galleria delle glorie del club berazzurro

Dopo i portieri, il sito ufficiale dell'Inter presenta i 47 difensori che si candidano ad entrare nella Hall of Fame nerazzurra. Sono stati scelti campioni di diverse epoche, dagli anni Trenta fino al Triplete 2010. Partendo da Allemandi, campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 1934, passando per gli assi della Grande Inter come Burgnich, Guarneri, capitan Picchi, fino ai sei difensori che hanno segnato le vittorie dell'Inter per diversi anni all'inizio degli anni Duemila: Cordoba, Materazzi, Samuel, Chivu, Maicon e Lucio.