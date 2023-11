Concluso ottobre, mese ricco di soddisfazioni e risultati per l'Inter, si apre un nuovo mese altrettanto ricco di impegni per la squadra di Simone Inzaghi che anche a novembre dovrà affrontare ben cinque matches. Su cinque partite, solo una si disputerà tra le mura amiche del Meazza, rispetto alle quattro trasferte. A San Siro sarà si disputerà soltanto l'incontro con il Frosinone, in programma per domenica 12 novembre.

Un motivo in più per riempirlo e "per far sentire alla squadra tutto il calore in una partita molto importante per la stagione nerazzurra" come scrive il club stesso nella nota attraverso la quale dà il via alla vendita dei tagliandi anche per la sfida contro l'Udinese, in programma per sabato 9 dicembre alle 20:45. I biglietti sono già disponibili in vendita libera anche per coloro i quali non sono Soci Inter Club.