Si preannuncia il tutto esaurito a San Siro domani alle 18:30 in occasione di Inter-Fiorentina. Come riportato da Gazzetta.it, al momento sono attesi dei posti vuoti solamente nel settore ospiti, mentre il resto dell'impianto è completamente sold-out. Ci saranno anche ospit d'eccezione in tribuna vip: tra gli altri è atteso tra gli altri il presidente del Senato Ignazio La Russa, grande tifoso nerazzurro.