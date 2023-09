Con un roboante 4-0 l'Inter spazza via la Fiorentina al Meazza, mantenendo la vetta della classifica. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo nel match contro i viola, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Per votare basta cliccare QUI.