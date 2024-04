A Bologna, rispetto alle esperienze che ha vissuto in carriera, ci sono le condizioni migliori per lavorare? Incalzato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone, Thiago Motta preferisce fare delle precisazioni: "Sono cose diverse, perché quando giocavo ho cambiato tanti club... - ricorda l'ex centrocampista dell'Inter -. Io qui ho tutte le condizioni per lavorare al meglio, portando avanti la mia passione. A Bologna ho tutte le cose che mi servono per dare il meglio, a partire dai ragazzi. In questi giorni ci siamo preparati a un match difficile come quello contro il Frosinone, una squadra organizzata e ben allenata, con giocatori forti e di prospettiva".

il tecnico del Bologna aggiorna poi anche sulle condizioni di Sam Beukema, accostato all'Inter in questi ultimi giorni: "Sam sta recuperando. Ha giocato tanto tempo con un fastidio alla coscia che lo ha limitato soprattutto negli sprint. Stiamo quindi cercando di calmare questo dolore e farlo rientrare al meglio in gruppo. È a disposizione e se avremo bisogno sarà lì. È un grande professionista".