Inter e Milan al Comune: “Senza stadio ogni anno perdite economiche elevate”

Il primo cittadino milanese avrebbe chiesto la revisione al ribasso di alcuni indici edificabili: i club fanno resistenza

Emergono ulteriori dettagli sul meeting tenutosi quest'oggi tra i rappresentanti di Inter e Milan e il sindaco di Milano Beppe Sala, dopo le indiscrezioni riportate da FcInterNews (RILEGGI QUI): secondo l'agenzia Dire, il Comune di Milano potrebbe chiedere a Inter e Milan una revisione a ribasso di alcuni indici edificabili non legati tanto al nuovo stadio quanto a quello che dovrebbe sorgergli intorno. In sostanza, si andrà a chiedere di diminuire le cubature edificabili in capo ai due club per quanto riguarda il futuro del quartiere.