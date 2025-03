Altro giro, altro nome: nella lista degli uomini mercato dell'Inter ci sarebbe ora un altro elemento per quel che riguarda il reparto offensivo. Secondo l'analista di mercato turco Ekrem Konur, infatti, i nerazzurri, insieme alla Juventus, monitorano la situazione di Vangelis Pavlidis, attaccante 26enne del Benfica, protagonista sin qui di una strepitosa annata in biancorosso.

Il nazionale greco, in questa stagione, ha totalizzato 43 presenze, 20 gol e 9 assist fra tutte le competizioni, avendo impressionato anche con le sue prestazioni in Champions League, dove in 12 presenze ha segnato 7 gol e messo a referto tre assist.