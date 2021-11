Inter e Gatorade ancora insieme: Official Sport Drink per altre due stagioni

Inter e Gatorade sottoscrivono il rinnovo del loro legame. Il marchio del gruppo PepsiCo sarà Official Sport Drink per altre due stagioni

Ancora un rinnovo per l'Inter che, in attesa di siglare i prolungamenti di alcuni dei suoi giocatori più pregiati, estende la partnership con Gatorade, marchio del gruppo PepsiCo e Sport Drink, che sarà Official Sport Drink dei campioni d'Italia per ancora altre due stagioni calcistiche. FC Internazionale e Gatorade, partner dal 2015, continueranno a camminare parallelamente. "L’impegno di Gatorade nel calcio mondiale si allarga anche al mondo femminile, dove PepsiCo ricopre un ruolo di primo piano come main partner della UEFA Women’s Champions League, massima competizione calcistica europea dedicata al mondo femminile" si legge su Inter.it, dove sono riportate anche le parole del Chief Marketing Officer di FC Internazionale Milano, Luca Danovaro: "Siamo molto soddisfatti di continuare il rapporto di collaborazione che ci lega a Gatorade ormai da diversi anni. Il rinnovo della partnership con una realtà leader nel settore e profondamente legata al mondo del calcio come Gatorade testimonia la rilevanza globale del brand Inter".

"La missione di Gatorade è da sempre quella di contribuire ad alimentare e migliorare la performance di ogni atleta -. Aggiunge Marcello Pincelli, Amministratore Delegato di PepsiCo Italia -. Per questo l’essere al fianco di una società calcistica importante come l’Inter, sia per quanto riguarda il campionato maschile, che per quello femminile, così come in UEFA Champions League, è motivo di grande soddisfazione e rappresenta per noi la condivisione dei valori di determinazione e desiderio di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi".