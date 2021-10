Inter e Beretta consolidano la partnership: insieme fino al 2022/23

"Orgogliosi di continuare il percorso", dice Vittore Beretta

Inter e Fratelli Beretta rafforzano la partnership. "Il marchio di eccellenza del settore agroalimentare e sinonimo di italianità nel mondo da otto generazioni, già Official Supplier del Club Nerazzurro, diventa Official Regional Partner dei Campioni d’Italia fino alla stagione 2022-23 - conferma la società in una nota -. Un accordo che conferma la solida collaborazione che dal 2019 ha visto il Gruppo Beretta sempre più attivo al fianco della squadra nerazzurra".

In rappresentanza del marchio, a parlare è Vittore Beretta. "Siamo orgogliosi di continuare il percorso con i Campioni d’Italia qui a San Siro, La Scala del Calcio. Come noi, l’Inter è una realtà ricca di storia e tradizione, con un forte senso di appartenenza, ma in grado di guardare sempre al futuro e di innovarsi, mantenendo saldi i valori in cui crediamo fortemente: impegno, lavoro di squadra, sacrificio e benessere del corpo e della mente".