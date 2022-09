Ancora un prolungamento di partnership per l'Inter che rinnova il rapporto che lega il club all'Acqua S.Bernardo, "proseguendo un percorso iniziato nella stagione 2020/2021, quella del 19° Scudetto nerazzurro. La minerale italiana, famosa in tutto il mondo per proprietà e leggerezza, sarà Official Water Partner del Club nerazzurro anche per le prossime due stagioni. Acqua S.Bernardo sarà dunque a disposizione di tutte le squadre maschili e femminili nerazzurre e sarà presente nelle aree hospitality dello stadio e in tutte le locations e occasioni ufficiali del Club. Acqua S.Bernardo, marchio storico che dal 1926 rappresenta un'eccellenza del Made in Italy nel mondo con un'attenzione particolare per la salvaguardia dell'ambiente, dagli anni Novanta è anche espressione del design italiano, grazie al design della propria bottiglia "Gocce", disegnata da Giorgetto Giugiaro, espressione di innovazione e modernità. Inter è dunque partner ideale per l'acqua delle Alpi Marittime: S.Bernardo consolida così la propria presenza nel mondo dello sport e in particolare del calcio ai massimi livelli.