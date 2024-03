In casa Inter c'è la delusione Champions League da smaltire. La prima occasione utile si presenta nel weekend, quando a Milano arriverà il Napoli per la 29esima giornata di Serie A e l'ultimo appuntamento prima della sosta. Il match di San Siro andrà in scena domenica 17 marzo alle 20:45 e verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN.

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet.