Inter, dall’Ajax al Liverpool agli ottavi. Damiani: “Ostica, ma se la giocherà”

Il noto agente commenta il pasticcio sorteggi di Champions: "La UEFA non ha fatto una bella figura"

La ripetizione del sorteggio degli ottavi di Champions League, per la quale la UEFA, 'non ha fatto una bella figura', secondo Oscar Damiani, ha consegnato all'Inter un incrocio ai limiti del proibitivo. "Dall'Ajax al Liverpool? Per l’Inter è una partita ostica, ma se la giocherà. Alla Juventus invece tutto sommato sfidando il Villarreal cambia poco", il commento del noto agente a Tuttomercatoweb.com. Che ritornando a commentare le vicende all'interno dei confini nazionali, vede la squadra di Inzaghi davanti a tutti nella corsa scudetto: "Vedo ancora l’Inter favorita, dietro ci sarà battaglia. E a gennaio tra le big non mi aspetto grandi investimenti".