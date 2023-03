Tutti i donatori inoltre concorreranno per la vittoria del premio finale: assistere a Inter-Juventus in programma il prossimo 19 marzo 2023 con accesso alla Milano Lounge e visitare l’Inter HQ.

"Crediamo molto nello sport come mezzo per veicolare valori positivi quali inclusione, spirito di squadra, impegno e aggregazione sociale. In questo senso il lavoro sul territorio del Centro Sportivo Italiano (CSI) - Comitato di Milano è straordinario. L'Inter è entusiasta di dare il suo contributo con questa campagna di raccolta fondi su Wishraiser e siamo certi che i nostri tifosi parteciperanno numerosi", ha dichiarato Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro.

“Sono orgoglioso di questa campagna solidale a favore del Centro Sportivo Italiano - Comitato di Milano. Da sempre con Wishraiser sosteniamo tantissime organizzazioni che come CSI valorizzano lo sport come strumento non solo ricreativo, ma anche educativo e di integrazione. Ci tengo a ringraziare l’Inter per aver dato vita a questa collaborazione con noi di Wishraiser per supportare questo progetto sociale che sono sicuro avrà un impatto concreto e immediato su tantissime persone", ha aggiunto Mario Salsano, CEO e co-founder di Wishraiser.