L'Inter incrocerà Simone Sozza per la seconda volta in questa stagione. Il fischietto di Seregno, designato da Gianluca Rocchi per arbitrare la gara tra la squadra di Simone Inzaghi e l'Atalanta del Gewiss Stadium di sabato sera, aveva, infatti, già diretto il derby di Milano dello scorso 16 settembre, facendo un'ottima prestazione.