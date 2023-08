In occasione della sfida contro il Cagliari, gli Inter Club hanno avuto l'opportunità di incontrare da vicino i calciatori della Prima Squadra grazie al Meet&Greet organizzato dal Centro Coordinamento. All'evento hanno partecipato 35 soci junior del coordinamento sardo: i ragazzi sono stati protagonisti di una sessione di fotografie e autografi e hanno incontrato da vicino Henrikh Mkhitaryan, Carlos Augusto, Emil Audero e Yann-Aurel Bisseck: un'esperienza indimenticabile, in cui i giovani soci hanno potuto condividere la loro passione nerazzurra con i giocatori presenti. In Sardegna l'amore dell'Inter cresce ogni giorno sempre di più: rispetto alla scorsa stagione sull'isola sono già stati fondati 10 nuovi Inter Club.

