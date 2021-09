Inter Club, Antonello e Donovaro incontrano i referenti regionali: i dettagli

Presente anche Andrea Morando, partnership activation manager, che ha raccontato la realtà di Socios.com

In occasione di Inter-Bologna, match andato in scena sabato scorso, i referenti regionali degli Inter Club di tutta Italia si sono ritrovati nella Sala Hospitality International dello stadio Meazza per una giornata di incontri e confronto con il Centro Coordinamento Inter Club in cui si è parlato dall’ottimo andamento della campagna tesseramenti 2021/22 e della pianificazione delle prossime attività. Nel corso della riunione hanno preso la parola anche il CEO Corporate nerazzurro Alessandro Antonello e il Chief Marketing Officer Luca Danovaro, con un messaggio e un ringraziamento per tutti i presenti. A seguire, l’intervento del Partnership Activation Manager, Andrea Morando, che ha raccontato ai referenti regionali la realtà di Socios.com.