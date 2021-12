Inter Campus nelle scuole per celebrare il valore della diversità

Oltre 300 bambini e bambine hanno preso parte, insieme ai loro insegnanti, alle lezioni in due scuole primarie di Sesto San Giovanni

“Per me è importante rispettare i miei compagni, perché siamo tutti diversi, ma abbiamo tutti gli stessi Diritti", "Non sapevamo che la nostra compagna di classe fosse così brava a disegnare, grazie a questi incontri lo abbiamo scoperto e ora possiamo chiederle aiuto in caso di necessità”. Queste sono solo alcune delle testimonianze dirette degli oltre 300 bambini e bambine che hanno preso parte, insieme ai loro insegnanti, alle lezioni in due scuole primarie di Sesto San Giovanni.