Inter Campus riparte dal Libano: gli eventi in programma e il calendario

"L’agenda prevede momenti di formazione, consegna materiale, allenamenti, partite e le Olimpiadi di calcio per la chiusura della settimana, il sabato - si legge nel comunicato dell'Inter -. In questo periodo sono proseguite, secondo le regole di aggregazione locali, le attività in campo a favore delle comunità, così come i contatti da remoto con lo staff italiano. Come molte delle realtà che torneremo a visitare, ci aspettano situazioni difficili, spesso aggravate dai mesi di crisi sanitaria. Il Libano in particolare vive un momento di instabilità sociale ed economica che rende ancora più importante la visita di Inter Campus, non soltanto come presenza fisica, ma anche come messaggio di ripartenza, destinato a tutti i progetti nel mondo. A seguire, nel rispetto delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), molti altri paesi a calendario, tra cui Romania, Bulgaria e Ungheria. Comunità in cui Inter Campus non ha mai smesso di operare, adattandosi alle necessità di distanziamento e spesso convertendosi al gioco digitale, che però oggi tornano ad abbracciarci fisicamente, nella forma che più ci piace".