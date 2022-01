Inter Campus in campo per i bambini di Cuba

Purtroppo c'è da fare i conti con l'aggravarsi delle condizioni socioeconomiche della popolazione

In questi ultimi mesi Cuba sta vivendo una situazione ambivalente, dovuta da un lato al positivo bilancio del contenimento della pandemia da Covid 19, ma da un altro, al continuo aggravarsi delle condizioni socioeconomiche della popolazione.

In questo scenario Inter Campus, attivo nei nuclei di L’Avana e di Holguin, ha l’importante compito, di supportare i bambini non solo da un punto di vista educativo e sportivo, ma anche rispetto alla costruzione e mantenimento di valori quali ottimismo, speranza, fiducia e tolleranza. Sui campi di L’Avana e di Holguin, i bambini vivono momenti di sicurezza e protezione, abbinati allo svago e al divertimento delle attività calcistiche, mentre le famiglie sono consapevoli che dietro a tutto ciò esiste un percorso di crescita per i loro figli.