Si è concluso il progetto FAIR-Play, sviluppato dal dipartimento di psicologia infantile dell’Università Erasmus di Rotterdam, e che ha coinvolto Feyenoord, Werder Brema, Hibernian FC, Charlton Athletic ed Inter nel partecipare allo sviluppo di una nuova metodologia educativa da integrare alle proprie attività sportive e sociali, e basata su concetti come resilienza e life-skills Un percorso durato oltre due anni, terminato con un incontro tra i club proprio presso l’Università di Rotterdam, un momento finale di confronto e di bilancio delle attività svolte. Importante il contributo che Inter Campus ha offerto alla ricerca, con centinaia di bambini dei progetti in Uganda, Paraguay e Ungheria coinvolti, oltre 1300 questionari compilati, decine e decine di incontri, in presenza e non, con genitori e staff locali.