Inter Campus, Carlotta Moratti: “Progetto che non avrà mai una fine”

Ieri l'evento nell'Università degli Studi di Padova per parlare dell'analisi d'impatto sull’attività di Inter Campus come promotore di dialogo e sviluppo

Sono le parole di Carlotta Moratti, presidente di Inter Campus nell'evento che si è tenuto ieri pomeriggio nell'Università degli Studi di Padova per parlare dell'analisi d'impatto sull’attività di Inter Campus come promotore di dialogo e sviluppo. “Sono progetti che non hanno mai termini, perché il disagio dei bambini non si esaurisce nel tempo. Arriviamo in questi paesi per rimanerci per sempre - ha aggiunto -. È un rapporto di fiducia che si crea con i bambini che sanno che noi torniamo”.