Inter-Cagliari, cancelli aperti dalle 18.15: ingresso con Green Pass rafforzato

Dopo le due trasferte di Roma e Madrid, l'Inter ritorna a casa, a San Siro, dove domenica ospiterà il Cagliari dell'ex Walter Mazzarri. Un match schedulato per le 20.45, per il quale il club raccomanda ai tifosi di arrivare allo stadio con largo anticipo, per sottoporsi ai necessari controlli di sicurezza: per questo motivo, i cancelli verranno aperti dalle 18:15. Per accedere al Meazza, informa la società, sarà necessario esibire i seguenti documenti: biglietto del match, documento d'identità, Green Pass rafforzato (come da Decreto Legge 172/2021). "Si consiglia di esibire il Green Pass rafforzato preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura e di preparare i documenti durante l'attesa in fila, in modo da agevolare il controllo da parte degli steward", si legge nella nota.