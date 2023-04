Per Inter-Benfica, in programma domani a San Siro, il club nerazzurro estende il solito invito a tutti i tifosi che assisteranno dal vivo al ritorno dei quarti di finale di Champions: recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, ore 21, per completare le procedure di controllo all'ingresso. L'apertura dei cancelli è prevista per le 19:00.