Per la partita di mercoledì tra Inter e Benfica è stato designato come arbitro lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande, 47enne agente di polizia di Alcalà de Henares, alla quarta direzione stagionale in Champions League, la terza con un'italiana in campo dopo Napoli-Liverpool 4-1 del 7 settembre Juventus-PSG 1-2 dello scorso 2 novembre. Ben sedici i precedenti in carriera di Del Cerro Grande con le italiane, di cui due con l'Inter entrambi chiusi felicemente per i nerazzurri, risalenti all'Europa League 2019-2020: il 2-0 in casa del Ludogorets nel turno intermedio e il 2-1 contro il Bayer Leverkusen nei quarti di finale.