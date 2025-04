Alessandro Bastoni è il 'Pirelli Player of the Month' di marzo in casa Inter. I tifosi nerazzurri che hanno partecipato al sondaggio lanciato da club hanno scelto il difensore italiano come MVP del mese appena trascorso preferendolo a Nicolò Barella, Carlos Augusto e Hakan Calhanoglu, gli altri candidati in nomination. "Le sue prestazioni sono state sempre di altissimo livello, a cominciare dalla trasferta europea di Rotterdam, dove ha interpretato alla perfezione il ruolo di esterno sinistro", si legge su Inter.it.