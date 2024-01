Socios.com, piattaforma dei Fan Token digitali partner dell'Inter, ha messo in palio per il big match due biglietti VIP per far vivere un’esperienza unica ed indimenticabile ai tifosi nerazzurri in occasione della partita del prossimo 20 febbraio contro l'Atletico Madrid, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Per vincerli occorreranno 300.000 gettoni digitali: in palio c'è un box privato con i migliori posti a sedere, oltre al servizio di hospitality con cibi e bevande.

A partire da martedì 30 gennaio, i possessori di Fan Token potranno recarsi sull’app Socios e partecipare all’asta. Dovranno andare nella sezione “premi” e cliccare sulla finestra “biglietti Vip Premium”, scegliendo la partita in questione.