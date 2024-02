Niente alcolici in centro a Milano e in altre zone come la Darsena e San Siro in occasione della partita Inter-Atletico Madrid, valida per gli ottavi di finale di Champions League, martedì 20 febbraio. Lo ha deciso il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, che ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché la vendita da asporto in vetro e lattine, sia in forma fissa che ambulante, nelle zone di piazza San Babila, piazza Duomo, piazza Cordusio, largo Cairoli, largo Beltrami, piazza Castello e foro Bonaparte, nonché nelle vie adiacenti a corso Como, corso Sempione e Darsena.

Il divieto sarà in vigore dalle 8 alle 20 del 20 febbraio. Lo stesso divieto, ma dalle 12 alle 24, nelle vie adiacenti allo stadio Meazza.