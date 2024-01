La Supercoppa Italiana in programma nel fine settimana non permetterà all'Inter di giocare la gara di campionato contro l'Atalanta, che dovrà essere recuperata più avanti. Ma per Inzaghi non è il momento di pensarci e in ogni caso, come spiega il tecnico in conferenza stampa da Riyad, è ormai diventata per lui un'abitudine.

"Si tiene in conto, bisogna essere bravi a ragionare partita dopo partita senza guardare troppo in là - dice l'allenatore -. In carriera mi è successo spesso. Alla Lazio contro l'Udinese per un rinvio per maltempo, poi contro il Torino. C'è stata Bologna-Inter due anni fa. Sappiamo che può succedere".