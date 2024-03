L'Inter porta a casa ancora una vittoria, la decima consecutiva in Serie A del 2024 che consegna alla squadra di Inzaghi un +17 sul Milan, ora secondo. Per gli esperti di Goldbet e Better, il titolo arriverà alla 33esima giornata, proprio quella del derby contro il Milan. Tale possibilità è offerta a 1,65, in vantaggio su un tricolore portato a casa nelle giornate precedenti, ovvero tra la 31esima e la 32esima, visto a 2,20 su Snai. Sale invece a 5,50 la conquista matematica dello scudetto tra 34esima e 35esima giornata, con un finale al fotofinish - all’ultima giornata - quotato addirittura in tripla cifra, a 100 volte la posta.

L'andamento dell'Inter potrebbe portare anche i nerazzurri anche ad un clamoroso record, ovvero superare quota 102 punti conquistati dalla Juventus di Conte nella stagione 2013/14. La capolista quindi deve conquistare 28 punti nelle ultime 10 giornate, un ruolino che porterebbe a 103 punti, possibilità proposta a 8.